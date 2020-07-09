В Республике Алтай за сутки коронавирусом заразились десять детей

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9 июля 2020, 08:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

ПЦР-лаборатория. Фото: сайт органов власти РА

В Республике Алтай выявлено 32 новых случая заболевших коронавирусом.

По данным регионального оперативного штаба, среди заболевших – 10 детей. На данный момент в республике лабораторно подтверждены 994 случая заболевания, в том числе 533 – в Кош-Агачском районе, 194 – в Горно-Алтайске. Также сообщается, что новых смертельных случаев не выявлено, ранее в регионе скончались четыре пациента с COVID-19.

Кроме этого, в среду в двух муниципалитетах с наиболее высокой статистикой заболевания – Горно-Алтайске и Кош-Агачскомо районе, выздоровели семь пациентов.