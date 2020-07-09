В Республике Алтай за сутки коронавирусом заразились десять детей
9 июля 2020, 08:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Республике Алтай выявлено 32 новых случая заболевших коронавирусом.
По данным регионального оперативного штаба, среди заболевших – 10 детей. На данный момент в республике лабораторно подтверждены 994 случая заболевания, в том числе 533 – в Кош-Агачском районе, 194 – в Горно-Алтайске. Также сообщается, что новых смертельных случаев не выявлено, ранее в регионе скончались четыре пациента с COVID-19.
Кроме этого, в среду в двух муниципалитетах с наиболее высокой статистикой заболевания – Горно-Алтайске и Кош-Агачскомо районе, выздоровели семь пациентов.
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