В Пензенской области скончались еще два пациента с COVID-19

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8 июля 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Еще два пациента с коронавирусом скончались в Пензенской области. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Она уточнила: у обоих жителей был ряд сопутствующих заболеваний, среди них хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, церебральных, почечных артерий, артериальная гипертензия. Кроме того, у мужчины также имелась желчнокаменная болезнь и хронический калькулезный холецистит.

Всего в области с начала пандемии лабораторно подтверждены 5558 случаев коронавирусной инфекции, скончались 54 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана.

Ранее сообщалось: в Израиле число случаев коронавируса нового типа превысило отметку 33 тысячи.