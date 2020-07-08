В саратовскую областную думу внесли проект о запрете продажи зажигалок детям и подросткам

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8 июля 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Зажигалка. Фото: pixabay.com

Законопроект о запрете на территории Саратовской области продажи несовершеннолетним продукции, содержащей сжиженный углеводородный газ, внесен в областную думу. Это следует из базы проектов законов регионального парламента.

Известно, что проект внесен членами комитета думы по спорту, туризму и делам молодежи Юлией Литневской и Алексеем Наумовым. Отмечается: законопроект является ответом на распространившийся в подростковой среде сниффинг - вдыхание бытового газа.

Депутаты предложили внести изменения в закон области от 31 мая 2017 года № 43-ЗСО "Об установлении ограничений продажи отдельных товаров несовершеннолетним на территории Саратовской области", дополнив его статьей 3.1, указывающей, что на территории региона не допускается розничная продажа несовершеннолетним продукции, содержащей сжиженный углеводородный газ для личных и бытовых нужд граждан. В частности, зажигалок, а также баллонов со сжиженным углеводородным газом любой емкости.

Ранее сообщалось: глава Минздрава Михаил Муражко отметил, что каждый россиянин сможет самостоятельно решать, будет ли он прививаться против новой коронавирусной инфекции.