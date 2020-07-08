В Санкт-Петербурге в психиатрической больнице сняли карантин по COVID-19

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8 июля 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маска. Фото: pixabay.com

Ограничения, введенные ранее в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге из-за выявленных случаев коронавируса, сняли. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

С 16 июня по требованию Роспотребнадзора в стационаре был организован обсерватор и приостановлен прием новых пациентов. Больные с COVID-19 были переведены в отделения, выделенные для их лечения.

С сегодняшнего дня в медицинском учреждении сняты ранее введенные ограничения. Медицинский персонал, кроме дежурных смен, отпущен домой.

Уточняется: прием пациентов в больнице возобновится с 9 июля после проведения заключительной дезинфекции.

Ранее сообщалось: в Ираке число случаев коронавирусной инфекции превысило 67 тысяч.