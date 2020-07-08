В Санкт-Петербурге в психиатрической больнице сняли карантин по COVID-19

Ограничения, введенные ранее в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге из-за выявленных случаев коронавируса, сняли. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
С 16 июня по требованию Роспотребнадзора в стационаре был организован обсерватор и приостановлен прием новых пациентов. Больные с COVID-19 были переведены в отделения, выделенные для их лечения.
С сегодняшнего дня в медицинском учреждении сняты ранее введенные ограничения. Медицинский персонал, кроме дежурных смен, отпущен домой.
Уточняется: прием пациентов в больнице возобновится с 9 июля после проведения заключительной дезинфекции.
Ранее сообщалось: в Ираке число случаев коронавирусной инфекции превысило 67 тысяч.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.