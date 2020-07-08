В Саратове проверяют видео проезда кортежа губернатора под «кирпич» и на «встречку»

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8 июля 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

знак "стоп", фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Саратове ГИБДД возбудило административные дела после публикаций в интернете видеозаписи очевидца о якобы губернаторском кортеже, который нарушает правила дорожного движения.

Автомобили из кортежа главы региона свернули с улицы Аэропорт на Соколовогорскую под знак "кирпич" и продолжили путь по полосе, выделенной для общественного транспорта. "Офигеть новость, каждый день эти ребята так катаются, пару раз мент останавливал движение, чтобы они повернули, мигалки стоят под решеткой радиатора у этих машин", - пишут в комментариях.

Губернатор Валерий Радаев в 2012 году на своей первой пресс-конференции в качестве главы региона сделал заявление, что автомобили из его кортежа будут соблюдать правила дорожного движения и ездить без мигалок.

Зимой прошлого года сообщалось, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев будет летать на вертолете за 17 миллионов бюджетных денег. ГУ Саратовской области «Транспортное управление» объявило торги на оказание услуг по летно-технической эксплуатации и поддержанию летной годности вертолета Ми-8Т. Чиновнику такого ранга не пристало стоят в пробках, особенно зимой, особенно тогда, когда город завалило снегом так, что по нему не пройти, не проехать.