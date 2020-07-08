В МВД объяснили «незаконность» одиночных пикетов

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8 июля 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Лубянка, задержания, фото: twitter.com/openrussia_team/

Союз журналистов России получил разъяснения от МВД по поводу одиночных пикетов, которые, согласно закону, не требуют согласования: полиция считает, что их проведение невозможно из-за остающихся в силе карантинных мер.

"Заслуживают наказания в виде штрафа ... от 10 до 20 тысяч рублей", - привел глава СЖР Владимир Соловьев ответ МВД.

Союз журналистов России (СЖР) вчера выразил недоумение в связи с задержаниями журналистов во время одиночных пикетов в поддержку их бывшего коллеги, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) журналист Николай Сванидзе назвал действия полиции незаконными.

Теперь Союз намерен обратиться к тем, кто эти меры вводил, чтобы эти меры были отменены. По словам председателя СЖР Владимира Соловьева, "одиночные пикеты не являются массовым мероприятием, которое требует согласования, и порой остаются единственной возможностью для проявления журналистами солидарности с коллегами".

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, которые передавали информацию США, сообщил адвокат Иван Павлов. Военные эксперты оценили подозрения следствия.