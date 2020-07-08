Майя Ломидзе спрогнозировала сроки возобновления зарубежного туризма

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8 июля 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

самолеты, фото: pixabay.com

Исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сроки восстановления пассажирских авиаперевозок по популярным направлениям: они вряд ли возобновятся ранее конца октября.

«Самый оптимистичный сценарий» — это осень, отметила она. В первую очередь будут восстановлены полеты именно по популярным у россиян турнаправлениям, это страны Средиземноморья, в том числе и Турция.

Пессимистичный сценарий, по словам Ломидзе, подразумевает открытие авиасообщения с популярными направлениями только в декабре.

Майя Ломидзе также рассказала, что жители РФ смогут получить деньги за несостоявшиеся туры не ранее, чем через год.