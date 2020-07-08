Вернуть деньги за несостоявшуюся поездку россияне смогут только через год

Жители РФ смогут получить деньги за несостоявшиеся туры не ранее, чем через год, при этом только если их не устроят альтернативные варианты, которые предложит туроператор.
Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она отметила, что "май на декабрь поменять не предложат, а предложат май следующего года, либо сентябрь". Если вам это не подходит, надо рассмотреть предложения авиакомпании в пределах этой суммы в качестве альтернативы. Если ничего подходящего не найдете, тогда вам должны вернуть деньги по истечении почти года.
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