Вернуть деньги за несостоявшуюся поездку россияне смогут только через год

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8 июля 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

туризм, фото: pixabay.com

Жители РФ смогут получить деньги за несостоявшиеся туры не ранее, чем через год, при этом только если их не устроят альтернативные варианты, которые предложит туроператор.

Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она отметила, что "май на декабрь поменять не предложат, а предложат май следующего года, либо сентябрь". Если вам это не подходит, надо рассмотреть предложения авиакомпании в пределах этой суммы в качестве альтернативы. Если ничего подходящего не найдете, тогда вам должны вернуть деньги по истечении почти года.

Ранее российское правительство утвердило постановление, благодаря которому авиакомпании смогут выдавать пассажирам ваучеры вместо того, чтобы вернуть деньги за билеты.