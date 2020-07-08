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В России могут появиться специализированные винодельческие ярмарки

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

В России могут появиться специализированные винодельческие ярмарки
Виноград. Фото: сайт Госдума РФ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в части организации специализированных ярмарок винодельческой продукции. Поправки были инициированы правительством РФ.

Законопроектом закрепляется понятие «специализированной ярмарки винодельческой продукции». Это может быть как отдельная ярмарка, так и раздел ярмарки пищевой промышленности и сопутствующих товаров. Срок ее проведения ограничивается 14 днями. При этом 100% торговых мест должно быть отведено под розничную продажу винодельческой продукции из стран ЕЭС, говорится в пояснительной записке.

В случае принятия законопроекта, помимо продажи, будет предусмотрена бесплатная дегустация для лиц, достигших совершеннолетия. Кроме этого законопроект разрешает продавать на специализированных ярмарках вина.

ДВа

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