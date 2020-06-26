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Российским вином будет считаться напиток, произведенный из отечественного винограда

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Российским вином будет считаться напиток, произведенный из отечественного винограда
Виноград. Фото: сайт Госдумы РФ

В России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Он создаст условия для развития отрасли и станет для нее базовым.

Также закон должен обеспечить производство качественной отечественной продукции из винограда и защиту населения от подделок. Кроме этого, в законе зафиксировано, что «вино России» должно быть на 100% произведено из винограда, выращенного на ее территории.

Также закон предусматривает особые требования к сырью и материалам, обязательные требования к этикетке, которая не должна вводить потребителя в заблуждение. Для виноградарей и виноделов предусмотрена финансовая и имущественная поддержка.

ДВа

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