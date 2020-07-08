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В Краснодаре остановлено движение трамваев и троллейбусов из-за сильного дождя

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Краснодаре остановлено движение трамваев и троллейбусов из-за сильного дождя
Дорога. Фото: pixabay.com

В Краснодаре остановлено движение трамваев и троллейбусов, в городе улицы затопило из-за сильного дождя. Об этом сообщает администрация краевой столицы.

Известно: сбои в работе общественного транспорта произошли в результате залпового ливня, который начался в регионе днем 8 июля. Сейчас передвигаться по затопленным улицам в электротранспорте невозможно.

Уже оперативно сформированы экипажи шести водооткачивающих машин. Одна из них уже выехала на откачку воды в центре города – на пересечении улиц Красной и имени Калинина. Остальные будут выезжать по мере поступления заявок.

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