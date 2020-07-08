В Минпросвещения решили отказаться от торжественных линеек 1 сентября

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8 июля 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Фото: сайт Минпрос РФ

Минпросвещения не будет проводить в школах 1 сентября линейки в традиционном формате из-за коронавируса.

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Глава ведомства отметил, что без торжеств школы и учащиеся не останутся, но проводиться они будут в другом формате.

Кравцов также уточнил, что новый учебный год начнется с учетом всех требований безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса. Он снова подчеркнул, что Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.