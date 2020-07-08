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Кузнецова: Уроки семейных ценностей могут появиться в российских школах

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кузнецова: Уроки семейных ценностей могут появиться в российских школах
Анна Кузнецова. Фото: страница Анны Кузнецовой ВКонтакте

В программы образовательных учреждений могут добавить модули по обучению семейным ценностям. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен подчеркнула, что в прошлом году на 900 тысяч браков пришлось порядка 600 тысяч разводов, причем на протяжении последних трех лет эта тенденция практически не меняется.

«Молодые люди вступают в брак, но сохранить его у многих не получается. Школа должна прийти на помощь», – считает Кузнецова.

По ее словам, необходимо прививать школьникам семейные ценности и формировать «моду на большую сплоченную семью», тем более что принятые поправки в Конституцию дают дополнительные ресурсы.

ДВа

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