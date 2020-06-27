Минтруд не будет повышать предельный возраст получателей выплат с 16 до 18 лет

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27 июня 2020, 07:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Детский омбудсмен Анна Кузнецова. Фото: страница Анны Кузнеуовой ВКонтакте

Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что аргументы Минтруда связаны с возможностью трудоустройства граждан старше 16 лет.

В министерстве труда и соцзащиты РФ отказались поддержать предложение о повышении с 16 до 18 лет предельного возраста ребенка для получения единовременной выплаты в 10 тысяч рублей.

«Наше обращение было передано в курирующее ведомство, которое, к сожалению, не поддержало предложение», – сказала Кузнецова.

Она также отметила, что аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, «нас устроить не могут».