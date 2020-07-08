В Госдуму внесли поправки по реализации положений Конституции о защите территориальной целостности
8 июля 2020, 13:21[ «Аргументы Недели» ]
Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес законопроект, который призван закрепить в законодательстве новые положения Конституции.
Речь, в частности, идет о защите территориальной целостности. Поправки вносятся в закон «О противодействии экстремистской деятельности».
Законопроектом предлагается дополнить закон положением, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории.
«Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации», – пояснил Крашенинников.
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