Власти Курганской области объяснили, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом
8 июля 2020, 11:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: kurgan.ru
Зауралье бьет рекорды по заболеванию коронавирусом – каждые сутки число новых больных растет. 7 июля COVID-19 выявили у 61 зауральца.
По словам директора департамента здравоохранения Курганской области Ларисы Кокориной, причина резкого увеличения числа заболевших связана с ослаблением карантинных мер.
По ее словам, снижение ограничительных мероприятий привело к усилению миграции и притоку граждан из других субъектов. Кроме этого, у населения снижается бдительность, и далеко не все и не всегда используют средства индивидуальной защиты.
Кокорина также отметила, что «летний период способствует течению заболевания в более легкой, бессимптомной форме, но есть и тяжело больные пациенты.
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