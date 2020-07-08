Власти Курганской области объяснили, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом

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8 июля 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kurgan.ru

Люди на улице. Фото: Pixabay

Зауралье бьет рекорды по заболеванию коронавирусом – каждые сутки число новых больных растет. 7 июля COVID-19 выявили у 61 зауральца.

По словам директора департамента здравоохранения Курганской области Ларисы Кокориной, причина резкого увеличения числа заболевших связана с ослаблением карантинных мер.

По ее словам, снижение ограничительных мероприятий привело к усилению миграции и притоку граждан из других субъектов. Кроме этого, у населения снижается бдительность, и далеко не все и не всегда используют средства индивидуальной защиты.

Кокорина также отметила, что «летний период способствует течению заболевания в более легкой, бессимптомной форме, но есть и тяжело больные пациенты.