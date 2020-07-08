За сутки в России коронавирус унес жизни 173 человек
8 июля 2020, 10:44[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки на территории Российской Федерации скончались 173 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации, в частности, 47 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 28 – в Москве, по девять – в Архангельской области и Красноярском крае. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 10 667 человек в России.
За прошедшие 24 часа в стране количество случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 6 562.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.