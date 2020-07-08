За сутки в России коронавирус унес жизни 173 человек

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8 июля 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории Российской Федерации скончались 173 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, в частности, 47 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 28 – в Москве, по девять – в Архангельской области и Красноярском крае. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 10 667 человек в России.

За прошедшие 24 часа в стране количество случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 6 562.