В России число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч человек
8 июля 2020, 10:38[ «Аргументы Недели» ]
В России за минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 6 562. Общее количество заболевших в стране с начала пандемии превысило 700 тысяч человек.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнили, что новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были выявлены в 84 регионах страны.
Подчеркивается, что у 1 812 инфицированных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19. За все время на территории Российской Федерации зарегистрировали 700 792 случая заражения коронавирусом нового типа.
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