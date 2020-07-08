В России число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч человек

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8 июля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Waltraud Grubitzsch/ZB

В России за минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на 6 562. Общее количество заболевших в стране с начала пандемии превысило 700 тысяч человек.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнили, что новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были выявлены в 84 регионах страны.

Подчеркивается, что у 1 812 инфицированных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19. За все время на территории Российской Федерации зарегистрировали 700 792 случая заражения коронавирусом нового типа.