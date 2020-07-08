Жириновский предложил сделать Счетную палату политическим органом

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8 июля 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Счетная палата должна быть вертикалью власти. Об этом заявил руководитель думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, надо подчинить все региональные счетные палаты страны и «безжалостно убирать тех, кто пошел на сговор с местными властями».

«Счетная палата должна быть политическим органом», – добавил парламентарий и призвал СП РФ усилить контроль за валютными переводами.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом, согласно которому аудиторы в 2019 году выявили нарушений на сумму 884,6 млрд рублей.