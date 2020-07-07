Счетная палата в 2019 году вернула в бюджет более 4,5 млрд рублей
7 июля 2020, 14:18[ «Аргументы Недели» ]
Алексей Кудрин представил в Госдуме отчет Счетной палаты за 2019 год.
Глава счетной палаты РФ отметил цифровизацию аудита при работе Счетной палаты. Поэтому в карантин работа не прерывалась, однако на два месяца СП отложила начало новых проверок.
Как сообщил Кудрин, количество выявленных нарушений в 2019 году составило 4 443. Общая сумма выявленных нарушений при поступлении и использовании средств бюджетной системы составила 884,6 млрд рублей. В ходе выполнения представлений Счетной палаты в федеральный бюджет возвращено 4,5 млрд рублей.
По словам спикер ГД Вячеслава Володина, Счетная палата, как орган парламентского контроля, должна рассчитывать на поддержку депутатского корпуса.
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