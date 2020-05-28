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Председатель Счетной палаты предлагает проработать вопрос о раскрытии доходов топ-менеджеров госкомпаний

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Счетной палаты предлагает проработать вопрос о раскрытии доходов топ-менеджеров госкомпаний
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Фото: сайт Счетной палаты РФ

Алексей Кудрин решил вернуться к вопросу, который поднимал еще будучи независимым экспертом. 

Сейчас руководители компаний с госучастием обязаны направлять данные о доходах в правительство, но могут не раскрывать их публично, поскольку это коммерческая тайна.

Счетная палата «полагает целесообразным» предложить правительству поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопросы об определении единых подходов к представлению сведений о своих доходах топ-менеджментом акционерных обществ, где государство имеет блокирующий пакет акций.

Ранее Кудрин дал прогноз по изменению экономики после эпидемии коронавируса.

ДВа

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