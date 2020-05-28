Председатель Счетной палаты предлагает проработать вопрос о раскрытии доходов топ-менеджеров госкомпаний

Алексей Кудрин решил вернуться к вопросу, который поднимал еще будучи независимым экспертом.
Сейчас руководители компаний с госучастием обязаны направлять данные о доходах в правительство, но могут не раскрывать их публично, поскольку это коммерческая тайна.
Счетная палата «полагает целесообразным» предложить правительству поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопросы об определении единых подходов к представлению сведений о своих доходах топ-менеджментом акционерных обществ, где государство имеет блокирующий пакет акций.
Ранее Кудрин дал прогноз по изменению экономики после эпидемии коронавируса.