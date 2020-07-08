Жизнь как штрафная квитанция

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8 июля 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели. Кубань», Сергей ИВАНОВ ]

За этим шлагбаумом идет строительство, въезд запрещен, частная собственность

Почему Минприроды края не реагирует на требования краевой прокуратуры в отношении земель ООПТ «Красная Горка» в Анапе.

Об этой истории мы писали в материале «Заповедник гиблой собственности» около года назад. Несмотря на очередную реакцию краевой прокуратуры и ее предписание министерству природных ресурсов изменить границы ООПТ, о котором шла речь в нашей публикации, воз и ныне там. Напомним, долгое время около 300 собственников хозяйств и бизнеса, чьи земли попали в рамки особо охраняемой территории заказника «Красная Горка» близ Анапы, не могут добиться справедливости. Любое действие на их участках воспринимается природоохранными ведомствами как злостное нарушение и облагается штрафом. Люди не имеют права пошевелиться. И достучаться никуда не могут.

С чего все оформлялось

Немного предыстории. В 1986 году в Анапе был создан государственный природный зоологический заказник регионального значения «Красная Горка» с запретом на охотничьи промыслы. После перестройки работникам совхоза «Гостагаевский» раздали паи, а, начиная с 1993 года, они стали их приватизировать с определением границ участков. С 1995 года по 2011 год заказник находился в федеральной собственности. Всё это время пользование землей не вызывало нареканий. Потому что изначально заказник был организован без изъятия занимаемых им земельных, лесных, водных участков у землепользователей и перевода земельных участков в категорию «земли особо охраняемых территорий». Граждане по закону оформили свои права, получили документы о собственности, в которых не было указано никаких обременений. То есть землей можно было пользоваться по целевому назначению. В том числе в 2010 году по итогам аукциона компания «Нерудма» получила лицензию на пользование недрами на участке в шести километрах восточнее станицы Гостагаевской. Министр природных ресурсов края Сергей Еремин сам согласовал проект разработки и рекультивации данного карьера. Отметим, месторождение разрабатывалось здесь с 1961 года — сперва Гостагаевским известковым заводом, затем ТОО «Известняк».

Но в апреле 2011 года земли заказника были переданы в ведение края, а постановлением главы администрации края от 30 января 2012 года было утверждено создание государственного природного зоологического заказника регионального значения «Красная Горка» с режимом особой охраны и границ заказника.

Штрафуют всех

С тех пор, владельцы земель стали заложниками решений, которые довели ситуацию до абсурда. Мало того, что особо охраняемыми стали земли частных собственников - та же участь постигла участок, принадлежащий Новороссийской погранзаставе ФСБ, дорога Фадеево — Анапа и Гостагаевское месторождение известняков. Компания «Нерудма», которая законно получила право на добычу природных ресурсов, была оштрафована за попытку вести разработки. В границы заказника включены даже виноградники, которые являются культурой интенсивного земледелия, и работать на которых необходимо круглогодично. Они тоже, выходит, вне закона?

Штрафуют всех. Даже на водителя грузовика, остановившегося на территории, чтобы проверить двигатель, наложили взыскание в размере трех тысяч рублей.

Заказано не для всех

И ладно бы эти жёсткие правила в отношении заказникаираспространялись на всех. Но неподалеку от карьера, согласно спутниковой съемке, на территории той же ООПТ «Красная Горка», ведется строительство комплекса зданий с подъездными дорогами и сетью дорожек. Получается, предпринимателя, законно получившего право на разработку месторождения, штрафуют за любое действие, а некая «элита» при этом ведет строительство капитальных объектов? Неужели и здесь работают двойные стандарты. Для чего тогда была создана особо охраняемая природная территория?

Восстановите логику

В адрес Министерства природных ресурсов Краснодарского края направлено множество обращений, писем и заявлений. Сами собственники, местные депутаты и даже прокуратура заявляют о нарушениях прав граждан при изменении границ заказника. И полагают, что единственная возможность избежать юридического абсурда — вывести земли хозяйствующих субъектов из ООПТ. Однако на все вопросы министерство отвечает однотипно, как под копирку, ссылаясь на постановление губернатора 2012 года и на экологическую экспертизу.

Прокуратура против

Сразу после выхода статьи «Заповедник гиблой собственности» наше издание направило запросы в правоохранительные органы для прояснения ситуации, однако ответы либо затерялись, либо были в нарушение закона о СМИ проигнорированы. Между тем, в августе 2019 года краевая прокуратура ответила другим заявителям, также обращавшимся в надзорное ведомство, что работа по восстановлению их прав ведется.

«Поскольку при утверждении приказом министерства природных ресурсов края 29.06.2018 № 8-ЭК результатов государственной экологической экспертизы экологического обследования государственного зоологического заказника «Красная Горка», вопреки требованиям федерального и регионального заказника в его границы включен участок, потерявший свое природоохранное значение - Гостагаевское месторождение известняка, разработка которого началась еще до создания особо охраняемой природной территории (с 1961 года), прокуратурой края приняты меры по оспариванию правового акта», - ответило ведомство.

Также прокуратура сообщила, что по мерам прокурорского реагирования на контрактной основе министерством природных ресурсов края организовано проведение работ по изменению границ, площади и режима указанного заказника, в ходе которого также будет рассмотрен вопрос о целесообразности нахождения в границах ООПТ объектов сельскохозяйственного использования.

Кроме того, отмечает надзорное ведомство, результаты проверки, выявившие строительство капитальных объектов на землях сельхозназначения, направлены в региональное министерство природных ресурсов, а также краевые Росреестр и Россельхознадзор.

А штраф и ныне там

Отметим, что с момента получения данного документа прошло чуть менее года, но до сих пор законопослушным собственникам за любую хозяйственную деятельность выписывают штрафы.

Почему краевое министерство столь нерасторопно в вопросах, которые касаются прав граждан? Кто заинтересован в том, чтобы клеймить и вытравливать местных жителей с территории «Красной Горки»? Кто компенсирует 20-миллионные затраты одного из предпринимателей на проект мелиорации?

Если, например, Гостагаевское месторождение известняков включено в границы ООПТ по заключению прокуратуры незаконно, не является ли в таком случае экспертное заключение по ООПТ «Красная горка» незаконным? Надеемся, рано или поздно компетентные органы прольют свет на эту историю.

Данный материал является официальным запросом в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку приведенным фактам и провести проверку. Факты говорят о том, что права собственников в «Красной Горке» нарушены. Мы продолжаем следить за ситуацией.