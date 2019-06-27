Заповедник гиблой собственности

Министерство природных ресурсов края, вопреки правам и законным интересам граждан и юридических лиц, включило земельные участки трехсот собственников в зону особо охраняемой природной территории. Чиновники не спешат исправлять свои ошибки. Собственники ждут обращения краевой прокуратуры в суд в целях восстановления прав жителей Анапы.

Шаг вправо, шаг влево…

Тяжелая и практически безвыходная ситуация сложилась у собственников земель сельскохозяйственного назначения в районе станицы Гостагаевской в Анапе. Чиновники в обход пайщиков изменили границы охотничьего хозяйства и установили режим особо охраняемой территории. Во благо мелких грызунов, а возможно, и каких-то личных интересов сотрудники краевого Министерства природных ресурсов пренебрегли правом собственности граждан, и теперь фермеры, аграрии и бизнесмены не могут и шагу ступить без того, чтобы не отстегнуть в административный карман какой-нибудь штраф. Режим особо охраняемой природной территории (ООПТ) не позволяет людям заниматься интенсивным земледелием, которое здесь появилось задолго до изменения статуса территории. Постройка сооружений, полив, организация пожарных водоемов — всё это запрещено на территории, именуемой «Красная Горка».

Чтобы понять, в чем соль вопроса, обратимся к истории.

В 1986 году советское краевое руководство приняло решение об организации в окрестностях Анапы охотничьего хозяйства «Красная Горка». Работникам совхоза «Гостагаевский» после перестройки были розданы паи, и начиная с 1993 года началась их приватизация с определением границ участков. С 1995 года по 2011 год заказник находился в федеральной собственности. За всё это время никто не чинил препятствий в пользовании земельными паями. При этом граждане в законном порядке оформили свои права на землю и получили документы о собственности, в которых нет и намека на какие-то обременения — пользуйтесь, так сказать, землей согласно ее целевому назначению. Но, когда в апреле 2011 года земли заказника были переданы в ведомство края, начались чудеса.

По данным краевого Министерства природных ресурсов, прежние границы заказника носили описательный характер и по букве закона требовали уточнения, поэтому была проведена работа по уточнению режима особой охраны и границ заказника и подготовлены материалы для экологического обследования, обосновывавшего изменение границ, площади и разработку функционального зонирования особо охраняемой природной территории.

Несмотря на то, что собственники земель ни сном ни духом об этом не знали, материалы комплексного экологического обследования прошли процедуру общественных обсуждений (без собственников и общественников) и получили положительное заключение экспертной комиссии. Постановлением главы администрации Краснодарского края от 30 января 2012 года было утверждено создание государственного природного зоологического заказника регионального значения «Красная Горка» с режимом особой охраны и границ заказника. Следует заметить, что до 2015 года кадастровых сведений об ООПТ в реестре не значилось.

Ловушка «Можно, но нельзя»

Сегодня владельцы земель, имеющие на руках документы с государственными печатями, не могут заниматься хозяйством, потому что любое их телодвижение облагается штрафом. Важно, что особо охраняемыми стали не только земли частных собственников, но

даже участок, принадлежащий Новороссийской погранзаставе ФСБ. В заповедную зону попала также дорога Фадеево — Анапа. В особо охраняемую зону втиснули и Гостагаевское месторождение известняков, которое разрабатывалось с 1961 года. Сейчас любой заход с экскаватором на «нарушенные земли» для добычи местных полезных ископаемых расценивается как преступление. Заработав штраф в размере 600 тысяч рублей, предприниматель разводит руками: как это — все документы на разработку есть, но делать ничего нельзя? То есть режим особой охраны предполагает слишком узкие рамки для того, чтобы что-то делать на территории ООПТ. Даже за ремонт дороги могут привлечь.

В границы заказника включены даже виноградники, которые являются культурой интенсивного земледелия, то есть здесь люди и техника работают круглогодично и постоянно ведется обработка растений ядохимикатами. Они, получается, тоже вне закона?

Когда дело идет о частном случае, проблему можно списать на ошибку отдельно взятого гражданина, но здесь десятки человек, и все как один заявляют о нарушениях своих прав.

Двадцать седьмого марта 2018 года в Анапе прошли общественные слушания по материалам «Комплексное экологическое обследование зоологического заказника регионального значения „Красная Горка” с целью изменения границ, площади, режима особой охраны и функционального зонирования ООПТ». Разработчиками и докладчиками выступили сотрудники НИИ прикладной и экспериментальной экологии ФГБОУ ВО КубГАУ. Доклад вызвал негативную реакцию со стороны собственников земель, ведь размещать особо охраняемые территории на землях, находящихся в частной собственности, можно только с разрешения собственника или по решению суда. Более того, в материалах слушаний сами экологи заострили внимание на том, что занятия сельским хозяйством негативно сказываются на статусе ООПТ.

Выходит, что конституционные права и свободы граждан министерство и привлеченные к исследованию эксперты цинично проигнорировали: включили в охраняемую зону всё, что возможно, и всё, что невозможно.

Люди разные — история одна

Евгений Собко родился и вырос в Гостагаевской. Его родители в свое время получили четыре гектара земли — теперь эти земли особо охраняемые.

— Сегодня мы не можем использовать эти земли, потому что они попали в черту заказника,— говорит Евгений. — Хотелось бы трудиться, но нам нельзя ни будку поставить, ни растения полить. Мы словно в стену уперлись и не можем дальше развиваться.

Рядом с участком Собко протекает речка. Пожарные шлют предписания о том, что нужно обустроить пожарный водоем, так как на землях растет пшеница и виноградник, но природоохрана запрещает это делать.

— Как можно жить, если землю выделили, но делать на ней ничего нельзя? В свидетельстве ведь написано, что ограничений и обременений нет!

— Я поставил на участке электрический столб и повесил на него подстанцию,— рассказывает Сергей Солопон. — Сделал я это за счет Газпрома, который выплатил мне деньги за прокладку трубы для «Южного потока». Прошло три года, и столб вдруг стал мешать миграции кроликов и ежиков. Пригласили в природоохрану, чтобы составить на меня административный протокол.

У Сергея Макаренко тридцать гектаров. Он подготовил проект орошаемых земель, затратил на него личные средства. Общая сметная стоимость проекта — более 20 миллионов рублей. К реализации приступил в 2013 году, выполнил работы на 30 процентов, но инспекторы признали работы незаконными.

— Есть же государственная экспертиза на этот проект! Была приобретена землеройная техника, трактора! — возмущается фермер. — Куда я ни обращаюсь, всюду отписки: это территория заказника, и многие работы запрещены по закону. Заметьте, когда проводилась

экологическая экспертиза в 2012 году, ни общественность, ни собственники земельных паев извещены не были. На слушаниях присутствовало только общество охотников. Тогда из старых границ было выведено около 1500 гектаров и, чтобы сохранить площади заказника, его границы передвинули вплотную к населенному пункту, и это затронуло наши интересы как собственников.

Парадоксальная ситуация сложилась с компанией «Нерудма», которая в 2010 году получила лицензию на пользование недрами на участке в шести километрах восточнее станицы Гостагаевской.

— Сам министр природных ресурсов края Сергей Еремин согласовал нам проект разработки и рекультивации карьера. Есть проект горного отвода, зарегистрированный в Ростехнадзоре, есть маркшейдерский план, все документы в порядке, но ситуация абсурдная: работать нельзя,— говорит генеральный директор предприятия Владимир Толстой.

Важно, что данное месторождение разрабатывалось с 1961 года — сперва Гостагаевским известковым заводом, затем ТОО «Известняк», а в 2010 году в результате проведения аукциона право на эксплуатацию получило ООО «Нерудма».

Главной ошибкой при создании заказника в 1993 году, считает Толстой, было то, что экологи не сделали запрос в фонд геологической информации на предмет наличия месторождений. Так как карьер не выработан и находится в нераспределенных запасах, его выставили на торги, и компания их выиграла. За что, как оказалось, расплачивается многотысячными штрафами. И всё потому, что чиновникам из природного министерства очень не хочется исправлять свои ошибки.

Есть правило, есть исключение…

Самое удивительное, что неподалеку от карьера, согласно спутниковой съемке, на территории той же ООПТ «Красная Горка», ведется масштабное строительство комплекса зданий с подъездными дорогами и сетью изящных дворовых дорожек. По информации компании «Нерудма», известняк для отсыпки дорог неустановленные строители несанкционированно берут прямо с месторождения. Получается, предпринимателя, законно получившего право на разработку месторождения, штрафуют за любое действие, а некая «элита» при этом мало того что пользуется этим месторождением, но и ведет незаконное строительство особняка. Тут реально какие-то двойные стандарты. Для чего было организована ООПТ?

Может быть, здесь повторяется история особо охраняемой природной территории заказника «Красный лес» в Красноармейском районе, где, по данным ряда федеральных СМИ, занимаются охотой высокопоставленные чины федерального и регионального уровней? На территории заказника с особой заботой оборудована большая вертолетная площадка, а рядом — охраняемые охотничьи угодья. Интересно, кто платит штрафы за незаконное строительство чиновников на ООПТ в Красноармейском и Анапском районах?

В адрес Министерства природных ресурсов Краснодарского края направлено множество обращений, писем и заявлений. Сами собственники, местные депутаты и даже прокуратура заявляют о нарушениях прав граждан при изменении границ заказника, что единственная возможность избежать юридического абсурда — вывести земли хозяйствующих субъектов из ООПТ. Однако на все вопросы министерство отвечает однотипно, как под копирку, ссылаясь на постановление губернатора 2012 года и на экологическую экспертизу.

Куда смотрит министр?

В 2018 году прокуратура несколько раз вносила представление министру природных ресурсов Краснодарского края Сергею Еремину за выявленные нарушения

законодательства об экологической экспертизе при утверждении комплексного обследования территории. Данный документ в том числе не содержит объективных и обоснованных выводов экспертов в части деятельности с 1993 года в границах ООПТ промышленного объекта по добыче полезных ископаемых на основании соответствующей лицензии. Так как выявленные нарушения не устранены, пора прокуратуре региона выходить с заявлением в суд о признании незаконным бездействия должностных лиц Министерства природных ресурсов края и возложении обязанностей устранить вышеуказанные нарушения.

Седьмого февраля 2019 года ведомство направило заместителю министра природных ресурсов края О. В. Соленову очередное письмо, в котором сообщает, что анализ проекта положения о заказнике свидетельствует: выявленные нарушения фактически не устранены. Несмотря на то, что деятельность ООО «Нерудма» не соответствует режиму особой охраны заказника, экспертная комиссия не приняла во внимание, что отмеченная территория потеряла свое природоохранное значение и перестала нуждаться в особой охране, и это является основанием для ее исключения из ООПТ.

К слову, данная территория на фоне грандиозной стройки неподалеку от карьера действительно потеряла свое природоохранное значение. Потому что само понятие «природоохранное» в таком случае означает охрану природы от маленьких людей, которые не имеют полномочий издавать постановления, назначать угодные себе экспертизы и, вопреки закону, строить виллы там, где они мешают миграции ежей, сусликов, зайцев и прочей живности. Вероятно, Министерство природных ресурсов не спешит исправлять свои ошибки и исключать необоснованно ограниченные в использовании территории, потому что это дополнительная статья в бюджете и не очень-то хочется в этой связи бежать на поклон к губернатору.

Данный материал мы публикуем как официальный запрос в прокуратуру, следственный комитет и счетную палату и обращение к губернатору Краснодарского края с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку приведенным фактам и провести проверку. Факты говорят о том, что права собственников в «Красной Горке» цинично нарушаются. Мы будем следить за ситуацией.