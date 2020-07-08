Доктор Мясников предупредил о болезнях, которых действительно нужно бояться
8 июля 2020, 09:34[ «Аргументы Недели» ]
Александр Мясников заявил, что бояться нужно вовсе не коронавируса: из Китая могут прийти куда более серьезные и опасные инфекции, смертность от которых может достигать практически 50%.
Врач отметил, что страшнее бубонной чумы и коронавируса могут оказаться свиной и птичий грипп. Мясников напомнил, что в случае вспышки этих болезней люди окажутся без лекарств и вакцины, а смертность может достигнуть 35-45%. При этом специалист подчеркнул, что распространение птичьего гриппа остановить практически невозможно, передает КП.
«Надо понимать, что угроза колоссальная. И слава Богу, что пошел коронавирус, который показал, что мы вообще беззащитны. Ничего не можем, ничего не умеем. И можем только ходить в масках: видите, мы заботимся. Ну ходят в масках. И что? Хоть одну эпидемию маски остановили?» - резюмировал Мясников.
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