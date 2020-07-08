Россия могла не пустить Маска на рынок пусковых услуг
8 июля 2020, 07:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Россия могла бы не пустить Илона Маска на рынок запусков тяжелых ракет и сохранить за собой прежнее лидерство, если бы в 2014 году уменьшила стоимость на коммерческие запуски «Протонов-М», считает бывший гендиректор и генеральный конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров.
«Когда в отношении России начали вводить санкции, которые не распространялись на коммерческие запуски, нужно было внимательнее отнестись как к маркетингу, так и к финансовой политике... Илон Маск предложил свои пусковые услуги за 60 миллионов долларов, и мы могли бы выйти на эту цену с большей надежностью запуска», - заявил Нестеров. Он отметил, что у России была возможность понизить стоимость и сохранить преимущество. Он отметил, что сейчас количество коммерческих стартов российских «Протонов» значительно уменьшилось.
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