Роскосмос раскритиковал конструкцию туалета на корабле Маска

Представители Роскосмоса раскритиковали заштроенный туалет на корабле Илона Маска Crew Dragon.
Специалисты Роскосмоса обеспокоены размещением жидкостных двигателей прямо за стенкой кабины: «Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива, подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения».
Кроме того, как говорится в сообщении Роскосмоса, корабль выглядит «переразмеренным», так как кабина рассчитана на семь человек, а NASA урезало экипаж до четырех астронавтов.
В госкорпорации также отметили отсутствие комфортных санитарных условий, несмотря на современный интерьер и удобные кресла: «Летавшие на шаттле астронавты жаловались, что туалетная зона при каждом пользовании отделялась от остальной кабины символической ширмой». Отмечается, что в «Союзе» туалет размещен в отдельном бытовом отсеке.
Напомним, для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом за девять лет. Прежде американских астронавтов на МКС доставляли российские корабли «Союз».