Роскосмос раскритиковал конструкцию туалета на корабле Маска

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27 июня 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Images

Представители Роскосмоса раскритиковали заштроенный туалет на корабле Илона Маска Crew Dragon.

Специалисты Роскосмоса обеспокоены размещением жидкостных двигателей прямо за стенкой кабины: «Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива, подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения».

Кроме того, как говорится в сообщении Роскосмоса, корабль выглядит «переразмеренным», так как кабина рассчитана на семь человек, а NASA урезало экипаж до четырех астронавтов.

В госкорпорации также отметили отсутствие комфортных санитарных условий, несмотря на современный интерьер и удобные кресла: «Летавшие на шаттле астронавты жаловались, что туалетная зона при каждом пользовании отделялась от остальной кабины символической ширмой». Отмечается, что в «Союзе» туалет размещен в отдельном бытовом отсеке.

Напомним, для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом за девять лет. Прежде американских астронавтов на МКС доставляли российские корабли «Союз».