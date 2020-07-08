В среду, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности, а также церковный праздник Петра и Февронии. История их любви известна многим людям, она является примером семейных отношений.
Согласно преданию, возлюбленные Петр и Феврония жили счастливо, в гармонии и понимании. Супруги умерли в один день и час, были похоронены в разных местах, однако каким-то чудесным образом даже после смерти смогли воссоединиться. Они были канонизированы Русской православной церковью в 1547 году
В День семьи, любви и верности, который приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии лучше провести время с любимым человеком. Можно помолиться святым о счастье. Также в праздник принято дарить икону с изображением Петра и Февронии. Кроме того, в этот день позволено просить у святых здоровья для детей.
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