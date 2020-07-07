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Во сколько россиянам обойдется отметить день семьи, любви и верности в Ялте

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Во сколько россиянам обойдется отметить день семьи, любви и верности в Ялте
Ялта, набережная, фото: соцсети

Сервисы бронирования посчитали во сколько россиянам обойдется по-семейному отметить день семьи, любви и верности.

Самое дорогое праздничное времяпрепровождение отмечается в Ялте – 3484 рубля с человека в сутки. При этом Сочи обойдется в 2462 р. Отметим, что крымские топовые  приморские города: Алушта, Севастополь, Алупка, Евпатория, Феодосия и Судак в приведенной исследователями линейке стоят, наряду с Ялтой, выше Сочи по ценовой категории.

По количеству дней, которые отдыхающие планируют пробыть на отдыхе, лидирует Сочи с превышением на двое суток. 

 

ГБ

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