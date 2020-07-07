Во сколько россиянам обойдется отметить день семьи, любви и верности в Ялте

Сервисы бронирования посчитали во сколько россиянам обойдется по-семейному отметить день семьи, любви и верности.
Самое дорогое праздничное времяпрепровождение отмечается в Ялте – 3484 рубля с человека в сутки. При этом Сочи обойдется в 2462 р. Отметим, что крымские топовые приморские города: Алушта, Севастополь, Алупка, Евпатория, Феодосия и Судак в приведенной исследователями линейке стоят, наряду с Ялтой, выше Сочи по ценовой категории.
По количеству дней, которые отдыхающие планируют пробыть на отдыхе, лидирует Сочи с превышением на двое суток.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.