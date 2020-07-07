Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Авербух по поводу романа с 25-летней звездой «Папиных дочек» был краток

, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Авербух по поводу романа с 25-летней звездой «Папиных дочек» был краток
Илья Авербух, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки", отметив, что "никогда не хотел делать шоу из личной жизни".

Никаких интервью пара пока давать не будет, больше фигуристу добавить нечего.

Лиза Арзамасова в беседе журналистами также подтвердила отношения с Авербухом. Никаких подробностей она приводить не стала. Обнаружился этот звездный роман, который влюбленные не афишировали, когда их заметили в одном из заведений.

НС

Происшествия

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

Федеральная служба безопасности РФ подозревает советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных материалов о военно-техническом сотрудничестве и оборонной системе России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью