Авербух по поводу романа с 25-летней звездой «Папиных дочек» был краток

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7 июля 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Илья Авербух, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки", отметив, что "никогда не хотел делать шоу из личной жизни".

Никаких интервью пара пока давать не будет, больше фигуристу добавить нечего.

Лиза Арзамасова в беседе журналистами также подтвердила отношения с Авербухом. Никаких подробностей она приводить не стала. Обнаружился этот звездный роман, который влюбленные не афишировали, когда их заметили в одном из заведений.