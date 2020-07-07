Авербух по поводу романа с 25-летней звездой «Папиных дочек» был краток
7 июля 2020, 18:27[ «Аргументы Недели» ]
Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки", отметив, что "никогда не хотел делать шоу из личной жизни".
Никаких интервью пара пока давать не будет, больше фигуристу добавить нечего.
Лиза Арзамасова в беседе журналистами также подтвердила отношения с Авербухом. Никаких подробностей она приводить не стала. Обнаружился этот звездный роман, который влюбленные не афишировали, когда их заметили в одном из заведений.
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