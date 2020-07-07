Планов громадье: судоходное сообщение между Латвией и Сааремаа будет

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7 июля 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото Flickr/Valsts prezidents

Прибалтика открыла свои границы, но не для все! Что касается Латвии, Литвы и Эстонии, то жители этих стран могут спокойно посещать соседей. И пример тому – президент Латвии Эгил Левитс, который встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Официальная встреча происходила на острове Сааремаа. Отметим, что это была первая встреча президента Латвии после пандемии. И, конечно, один из главных вопросов, которые обсуждали г-н Левитс и г-жа Кальюлайд касался непосредственно борьбы с коронавирусом.

«Все три страны Балтии, по сравнению с другими странами мира, успешно справились с кризисом, вызванном пандемией, поскольку правительства стран выбрали правильных подход – соблюдение рекомендаций эпидемиологов и своевременная превентивная стратегия», - отметил президент Латвии.

Во время встречи г-н Левитс высказал мнение, что было бы отлично восстановить судоходное сообщество между Латвией и Сааремаа.

«Разумеется, возобновление паромного сообщения было бы абсолютно превосходным», - сказал президент Латвии.

На пресс-конференции г-жа Кальюлайд шутливо заметила, что если откроют паромную линию между Сааремаа и Латвией, то она к визиту коллеги растопит курную печь. А президент Латвии добавил, что он и г-жа Кальюлайд живут у моря, но на разных берегах. Впрочем, от Ирбенского пролива в Латвии, где живет г-н Левитс, можно до Сааремаа добросить камень. Иными словами, все в шаговой доступности.

Президент Эстонии отметила, что латвийцы всегда любили остров Сааремаа.

«Приглашаю посетить наш милый остров», - сказала в заключении г-жа Кальюлайд.

Нет никаких сомнений, что судоходное сообщение между Латвией и Сааремаа непременно будет!