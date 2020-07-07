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Захарова рассказала о грядущих изменениях в соцсетях

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Захарова рассказала о грядущих изменениях в соцсетях
Мария Захарова. Фото: соцсети

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова считает, что в скором времени соцсети ждет перестройка. По ее словам, эту сферу ожидает влияние и давление.

«Если до этого, на протяжении нескольких лет, это была такая прелюдия, то сегодня, конечно, эта среда будет испытывать на себе либо давление, либо влияние, но она будет так или иначе, безусловно, меняться», - заявила Захарова.

Дипломат отметила, что сейчас основной угрозой в медиасреде является фейковая информация. Она добавила, что есть множество ресурсов для распространения фейков.

АБ

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