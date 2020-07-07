Светлана Хоркина опубликовала фото в купальнике на фоне моря

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7 июля 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Хоркина, фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

41-летняя Светлана Хоркина поделилась фото, где позирует в купальнике. Мама двоих детей и олимпийская чемпионка наслаждается солнцем и теплым морем в Краснодарском крае.

Поклонницы Хоркиной в комментариях пишут, что хотели бы также выглядеть после вторых родов. Светлана им ответила, что она провела большую работу надо собой после второй беременности.

«Пример для подражания», «Невероятная фигура», «Тоже хочу так выглядеть после родов», — восхищаются подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоркина Светлана (@khorkinasvetlana) 6 Июл 2020 в 5:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоркина Светлана (@khorkinasvetlana) 5 Июл 2020 в 1:17 PDT