Как спастись от жары, рассказали специалисты

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7 июля 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вода. Фото: pixabay.com

В Россию пришла жаркая погода, и люди всячески стараются создать себе прохладу. Эксперты рассказали, как городские жители могут спастись от летнего зноя.

Специалисты рекомендуют избегать долгого нахождения на солнце и стараться выбирать для прогулки утренние или вечерние часы, избегая дневного солнцепека. Также в жару стоит избегать физических нагрузок, быстро ходить и носить тяжелые сумки.

При этом эксперты советуют иметь с собой влажные салфетки, баллончик с термальной водой и питьевую воду. В одежде предпочтение стоит отдавать натуральным тканям и свободному крою. От приема ванной летом тоже лучше отказаться, вне зависимости от состояния здоровья – лучше ограничиться теплым душем.