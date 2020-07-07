В России появится федеральный регистр получателей льготных лекарств

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7 июля 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Аптека. Фото: сайт Госдумы РФ

Госдума приняла в третьем чтении социально значимый закон о создании федерального регистра льготников, имеющих право на бесплатные лекарства.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, «законом создается более гибкая система распределения медикаментов, ориентированная в первую очередь на потребности пациентов».

«Эта инициатива должна максимально упростить жизнь граждан, которые борются с тяжелыми заболеваниями, чтобы они своевременно и в полном объеме получали нужные препараты», — подчеркнул он.

Спикер ГД также отметил, что к моменту вступления закона в силу в полном объеме – это 1 января 2021 года, правительству необходимо принять все необходимые подзаконные акты».