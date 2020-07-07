Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России появится федеральный регистр получателей льготных лекарств

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

В России появится федеральный регистр получателей льготных лекарств
Аптека. Фото: сайт Госдумы РФ

Госдума приняла в третьем чтении социально значимый закон о создании федерального регистра льготников, имеющих право на бесплатные лекарства.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, «законом создается более гибкая система распределения медикаментов, ориентированная в первую очередь на потребности пациентов».

«Эта инициатива должна максимально упростить жизнь граждан, которые борются с тяжелыми заболеваниями, чтобы они своевременно и в полном объеме получали нужные препараты», — подчеркнул он.

Спикер ГД также отметил, что к моменту вступления закона в силу в полном объеме – это 1 января 2021 года, правительству необходимо принять все необходимые подзаконные акты».

ДВа

Происшествия

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

Федеральная служба безопасности РФ подозревает советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных материалов о военно-техническом сотрудничестве и оборонной системе России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью