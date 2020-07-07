Стремительная карьера доктора Мясникова – от уголовной ответственности до рупора штаба коронавируса и медийной персоны

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7 июля 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Любят в России лечиться по интернету, а уж теледокторов просто обожают. И если Малышева в этой области номер один, то в нише «мужской гуру от медицины» «бодались» за первенство Евгений Комаровский, Сергей Агапкин и Александр Мясников. До поры до времени. Став рупором коронавирусного штаба, доктор Мясников вырвался далеко вперед и по цитируемости СМИ, и по доверию масс.

А между тем придворный чудо-доктор не так безупречен - в погоне за наживой он нарушал уголовный кодекс и даже находился под следствием. По данным ГУВД, будучи генеральным директором "Американской клиники МДМ" он оказывал медицинские услуги с нарушением лицензионных требований и условий, то есть попросту не имея на это законных прав. В 2009 году заработал больше трех миллионов, за что и был задержан органами по обвинению в незаконном предпринимательстве. Уголовное дело возбудили и избрали меру пресечения - подписку о невыезде.

А затем «американский доктор» от уголовной ответственности был освобожден, и стал работать в поликлинике управления делами президента РФ. А уж потом он попробовал себя в роли телеведущего. И так понравилось врачу быть медийной персоной, что, как сообщали коллеги, стал за свои интервью немалые деньги просить.

На сегодняшний день Мясников - миллионер, телеведущий, друг Соловьева и доверенное лицо Путина и Собянина «не по обязанности, а по убеждению». А как же медицина?

Слушатели его лекций утверждают, что Мясников с ошибками пишет названия болезней. «Говорили про ЗППП и он писал высказанные зрителями инфекции на доске. И написал „гардинелла“ вместо гарднерелла и несколько раз потом повторял это неправильное слово. Каждый врач знает, как говорится и пишется это слово! А этот будто услышал впервые», «А еще написал на доске „трихАмониаз“! Стыдно, доктор! Не трогайте гинекологию — оставьте ее профессионалам», — комментируют его выступления зрители.