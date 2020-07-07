Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки выздоровели 9 551 человек, заразившихся ранее COVID-19

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выздоровели 9 551 человек, заразившихся ранее COVID-19
пробирки, Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency

В России с начала пандемии коронавируса нового типа выздоровели 9 551 человек. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 7 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа, в частности, 2 066 пациентов были выписаны в Москве, 437 – в Московской области,  434 – в Иркутской области. 

С начала пандемии по выздоровлению на территории России выписали 463 880 человек.

Ранее сегодня стало известно, что на территории России выявили 6 368 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

ЕТ

Происшествия

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

Федеральная служба безопасности РФ подозревает советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных материалов о военно-техническом сотрудничестве и оборонной системе России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью