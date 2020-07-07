В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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7 июля 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

ливень в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение было выпущено из-за сильного ветра с грозой, который ожидается вечером во вторник, 7 июля.

В Москве во вторник с 18.00 до полуночи ожидается гроза с порывами ветра до 12-17 метров в секунду. В Подмосковье с 15.00 вторника в течение суток будет действовать предупреждение о ливне с грозой и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду.

Накануне Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в столице и области из-за жары.