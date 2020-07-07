Москвичей предупредили о температуре +32 градуса во вторник

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил москвичей о том, что во вторник, 7 июля, температура воздуха в столице достигнет плюс 32 градусов. Погоду будет определять теплый сектор циклона.
По словам синоптика, во второй половине дня в Москве начнет сказываться влияние атмосферного фронта, который приближается с запада. В столице ожидается переменная облачность и кратковременные дожди ливневого характера, не исключены грозы. В западной половине столичного региона также возможен град.
Ветер будет юго-восточным со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня понизится.
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