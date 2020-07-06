Синоптики предупредили о похолодании в Москве на этой неделе

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6 июля 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Москва, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о том, что аномальная жара и кратковременные дожди сменятся во второй половине недели похолоданием.

До среды в Москве будет жарко – до плюс 30 градусов. Смена характера погоды произойдет в ночь на четверг, когда столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Воздух, который придет вслед за этим фронтом, будет прохладнее на 10 градусов.

К субботе в столицу вновь придет жаркая погода с температурой около плюс 26-28 градусов.