Эксперт назвал явные характеристики телефонных мошенников

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7 июля 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

фото: человек говорит по телефону, pixabay.com

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал, как распознать, что на другом конце телефонного провода находится злоумышленник. Он отметил, что многие махинации связаны с банковской картой.

«Если позвонивший вам сотрудник банка просит осуществить какие-либо действия для блокировки карты или отмены банковской операции (назвать номер карты, кодовое слово, реквизиты, CVV, код из СМС), то вы должны понять, что разговариваете с мошенником», - пояснил он.

Сизов добавил, что необходимо сразу прервать разговор и позвонить в банк для уточнения данных по звонку. Он отметил, что мошенники оперативно встраиваются в информационное пространство и могут представляться сотрудниками интернет-магазинов, компаний сферы услуг, разработчиками мобильных приложений и пр. Эксперт привел в пример звонки хакеров в период президентских выплат на детей в условиях пандемии.

По его словам, сейчас все сложнее определить, кто звонит с незнакомого номера, но отличить мошенника от обычного человека возможно.