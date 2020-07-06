В Москве уволили руководителя одного из избирательных участков

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6 июля 2020, 22:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Аналитический центр ЦИК РФ. Фото: сайт ЦИК РФ.

Главу участковой избирательной комиссии в Раменках, где, по предварительным данным, произошел вброс бюллетеней, уволили.

На записи камеры видеонаблюдения видно, как председатель УИК проносит под футболкой пачку бюллетеней и кладет их в урну для голосования.

В Московской городской избирательной комиссии подтвердили, что председатель участковой комиссии освобожден от должности. Ранее сообщалось, что камеры предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней, на участке №2783, после чего подсчет голосов был приостановлен.

В ведомстве также добавили, что «дальнейшее разбирательство будут вести правоохранительные органы».