В Москве уволили руководителя одного из избирательных участков
6 июля 2020, 22:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Главу участковой избирательной комиссии в Раменках, где, по предварительным данным, произошел вброс бюллетеней, уволили.
На записи камеры видеонаблюдения видно, как председатель УИК проносит под футболкой пачку бюллетеней и кладет их в урну для голосования.
В Московской городской избирательной комиссии подтвердили, что председатель участковой комиссии освобожден от должности. Ранее сообщалось, что камеры предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней, на участке №2783, после чего подсчет голосов был приостановлен.
В ведомстве также добавили, что «дальнейшее разбирательство будут вести правоохранительные органы».
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