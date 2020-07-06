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В России заочно арестовали гражданина США по обвинению в особо крупной растрате

, 21:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В России заочно арестовали гражданина США по обвинению в особо крупной растрате
Суд. Фото: pixabay.com

Басманный суд Москвы дал санкцию на заочный арест гражданина США Питера Джейкоба Штерна.

В пресс-службе Басманного суда сообщили, что следствие уже объявило американца в международный розыск, он обвиняется в крупной растрате.

«Ему заочно предъявлено обвинение по части 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере)», – говорится в сообщении. При этом суть обвинения в суде не уточняют.

ДВа

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