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Российский суд отказался признавать слово "гей" оскорблением, за которое просили миллион рублей

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Российский суд отказался признавать слово

Российский суд не пошел по пути главы "Союза женщин России", которая видит во всем пропаганду и даже приравняла радугу к свастике. Правосудие, к радости прогрессивной части человечества, отказалось признавать слово "гей" оскорблением. 

Судебный процесс между бизнесменами Евгением Катковым и Константином Жуковым начинался как самая заурядная дележка денег, а превратился в цирк. Экс-совладельцы "СТДжи Медиа" разбирались между собой с 2016 года, обвинив  друг друга в мошенничестве.

Первым успел "накатать маляву" Жуков, и его коллега Катков оказался в СИЗО.  Евгений тоже решил в долгу не остаться  и  обвинил экс-партнера в обзывательстве ужасным словом "гей" и потребовал компенсацию. Свои нравственные страдания он оценил в 1 миллион рублей, пишет канал "Mash".

Однако Фемида в лице Хамовнического суда решила, что слово "гей" — это не оскорбление, а личное мнение человека, а потому за израненную психику никакого миллиона "пострадавший" не получит.

Может, и мороженое спасём?

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