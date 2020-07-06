Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

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6 июля 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: рабочее место, pixabay.com

В Минкомсвязи разработали систему отслеживания находившихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией людей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«В качестве исходных данных функционирования системы отслеживания используются данные Минздрава России о номере абонента подвижной радиотелефонной связи, зараженного COVID-19. С использованием специализированных алгоритмов выявляется перечень абонентов…, находившихся в одной геопозиции и имеющих постоянный контакт с использованием средств мобильной связи с абонентом, включенным в регистр, на протяжении предыдущих 14 дней», - говорится в тексте проекта.

При обнаружении нужного человека будет учитываться время совместного нахождения абонентов и особенности перемещения в течение наблюдаемого периода.

Данная система позволяет создать список номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения в ходе общения с заболевшим. После собранная информация будет отправляться в оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД и Минздрав России.

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