В Минздраве назначен новый главный внештатный инфекционист

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6 июля 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Владимир Чуланов. Фото: Сеченовский медуниверситет.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назначил доктора медицинских наук Владимира Чуланова главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Минздрава.

Чуланов – профессор Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И. М. Сеченова. Кроме этого, он занимает пост замдиректора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

С первых дней борьбы с пандемией Чуланов возглавил рабочую группу по разработке временных методических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению инфекции.