В Томске выявили вспышку коронавируса в пансионате для престарелых

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6 июля 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт СК России

Следователи проводят проверку по факту заражения коронавирусом 16 сотрудников и 47 постояльцев пансионата для престарелых в Томске.

В региональном следкоме сообщают, что «указанные лица вывезены из пансионата и размещены в медицинских учреждениях Томска, оказывающих профильную медицинскую помощь».

Для проведения проверочных мероприятий создана следственная группа. Следователи также устанавливают возможные признаки халатности в действиях должностных лиц контролирующих органов и органов власти Томской области.

Ранее глава региона обвинил врачей в распространении коронавируса.