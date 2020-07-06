Спикер Госдумы заявил, что депутатские отпуска – это условность
6 июля 2020, 19:39[ «Аргументы Недели» ]
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о приоритетах работы парламента в июле.
По его словам, в ближайшие три пленарные недели парламентарии сосредоточатся на рассмотрении приоритетных законопроектов, 22 июля состоится отчет председателя правительства, а 23 июля планируется завершить весеннюю сессию
«У нас много приоритетных законопроектов. Правительство обозначило порядка 43 законопроектов, но, скорее всего, будет еще больше», – сказал он, добавив, что на этой работе депутаты сосредоточатся в ближайшие три недели.
Володин также отметил, что «отпуска у депутатов – это условность».
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