На Ямале шестой день подряд умирают пациенты с коронавирусом

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6 июля 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Больничная палата. Фото: Pixabay

За минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировали еще одну смерть пациента с COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, летальные исходы фиксировались в течение шести последних дней, за все время пандемии в регионе от коронавируса скончались 45 человек.

Последний случай произошел в реанимационном отделении Ноябрьска, где скончался 66-летний мужчина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Как и в большинстве других летальных случаев, ситуацию осложнило наличие у мужчины сахарного диабета, сердечной недостаточности и артериальной гипертонии.

Всего в регионе за минувшие сутки было выявлено 197 новых случаев заболевания COVID-19.