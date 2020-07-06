На Ямале шестой день подряд умирают пациенты с коронавирусом
6 июля 2020, 19:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
За минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировали еще одну смерть пациента с COVID-19.
По данным регионального оперативного штаба, летальные исходы фиксировались в течение шести последних дней, за все время пандемии в регионе от коронавируса скончались 45 человек.
Последний случай произошел в реанимационном отделении Ноябрьска, где скончался 66-летний мужчина с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Как и в большинстве других летальных случаев, ситуацию осложнило наличие у мужчины сахарного диабета, сердечной недостаточности и артериальной гипертонии.
Всего в регионе за минувшие сутки было выявлено 197 новых случаев заболевания COVID-19.
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