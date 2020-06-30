Режим изоляции на Ямале решено продлить

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30 июня 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

карантин, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов продлил режим самоизоляции в округе до 10 июля в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди жителей. Изменения внесены в постановление главы региона от 16 марта 2020 года.

В это время, сообщает региональный оперативный штаб, запрещены массовые мероприятия, организованные выезды спортсменов на сборы и соревнования, а также выезд детей в летние лагеря.

Из разрешенных мероприятий — с пятницы, 3 июля, можно начинать подготовку и сдавать нормы ГТО, выпускникам разрешается самостоятельно добраться до пункта сдачи ЕГЭ. Для всех жителей сохраняется масочный режим и социальная дистанция.