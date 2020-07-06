В пять муниципалитетов Самарской области могут вернуть карантин

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6 июля 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: augustnews.ru

Девушка в маске. Фото: Pixabay

В абсолютном большинстве муниципалитетов Самарской области ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.

Тем не менее, в пяти муниципалитетах уровень заболеваемости выше среднеобластного. Это Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Ставропольский район.

За весь период в регионе зафиксировано 5399 случаев коронавируса. 40% из тех, кто продолжает лечение, переносят болезнь в лёгкой и бессимптомной форме.

Уровень заболеваемости в регионе ниже, чем в среднем по РФ и существенно ниже, чем в других регионах ПФО, показатель смертности на 100 тысяч населения в области почти в 4 раза ниже среднероссийского.